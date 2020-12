Roma, i commenti social dei giallorossi. Pedro: “Avremmo meritato la vittoria” – FOTO

Alla fine della partita dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo non sono mancate le polemiche e le recriminazione. I giocatori però provano a trovare gli aspetti positivi del pareggio di oggi. Pedro si è voluto complimentare con i suoi compagni al termine del match contro il Sassuolo, affermando che la squadra avrebbe meritato la vittoria nonostante l’inferiorità numerica. Di certo oggi è stato un protagonista del match, ma in negativo. Lo spagnolo infatti è stato espulso, per la prima volta in campionato nella sua lunga carriera, per un ingenuo doppio giallo rimediato già nel primo tempo. Una sanzione che ha penalizzato la squadra che comunque ha dimostrato la sua compattezza e solidità proprio nel momento più difficile. Pedro se ne è accorto e lo dimostrano le sue parole in un posto su Instagram al termine del match: “Grande coraggio e carattere di tutta la squadra in una partita che avremmo meritato di vincere anche dopo la mia espulsione. Grande lavoro!!”.