Pedro a Villa Stuart per la visita alla spalla: “Sono felice di essere a Roma” – FOTO – VIDEO

Atteso inizialmente alle 10.40, Pedro oggi a Villa Stuart ha anticipato tutti quanti, presentandosi insieme alla fidanzata intorno alle 8.00 per la radiografia e la visita specialistica alla spalla, dopo l’operazione per l’infortunio rimediato in finale di FA Cup contro l’Arsenal, nella sua ultima partita col Chelsea. “Sono molto felice di essere a Roma”, ha dichiarato una volta uscito dalla clinica romana. Da domani comincia la fisioterapia con uno specialista del club e non prima della prossima settimana verranno fissate le consuete visite mediche di routine: l’obiettivo è quello di tesserarlo e inserirlo il prossimo 27 agosto insieme al resto del gruppo per il raduno pre-stagionale di Trigoria. Per Pedro è pronto un contratto biennale (fino al 2022) da 3 milioni netti a stagione più bonus. Dopo i selfie con i tifosi e la chiacchierata insieme a Fienga che lo ha raggiunto all’hotel dell’Eur dove ha soggiornato ieri, Pedro oggi ha avuto anche la possibilità di scambiare due battute con l’ex capitano della Roma, Alessandro Florenzi, presente a Villa Stuart per sottoporsi al secondo tampone dopo le vacanze trascorse ad Ibiza.