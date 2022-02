Lollobrigida, tifosa della Roma argento a Pechino: “Questione di fede”

La pattinatrice azzurra si è aggiudicata il secondo posto con un tempo di 3'58''06. Prima medaglia azzurra ai giochi

Dalle Olimpiadi di Pechino 2022 arriva la prima medaglia. Francesca Lollobrigida ha vinto l'argento nel pattinaggio di velocità (3000 m) con un tempo 3'58''06. L'atleta romana non ha mai nascosto la sua passione giallorossa, testimoniata anche sul suo profilo Instagram dove ha pubblicato una foto con la maglia della Roma: "Una questione di Fede" recita la didascalia. "Non è un oro ma è come se lo fosse. E' davvero una soddisfazione dopo tutte le difficoltà passate gli anni scorsi, in generale per l'Italia ma anche per me. Ma sono tutte difficoltà che hanno fortificato il mio carattere e la voglia di gara. Non posso che essere orgogliosa di me stessa" ha detto al termine della gara. L'argento gli è valso anche un record. E', infatti, la prima pattinatrice di pista lunga italiana a conquistare una medaglia olimpica.