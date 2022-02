Pechino 2022, Lollobrigida: “Sarei contenta di conoscere i giocatori della Roma”

La campionessa olimpica non nasconde il suo tifo per i giallorossi di Mourinho. Per lei è arrivata la seconda medaglia in questa edizione di Tokyo 2022

Redazione

Francesca Lollobrigida, pattinatrice olimpica originaria di Frascati, ha ottenuto la seconda medaglia in questa Olimpiade invernale di Tokyo. Dopo l'argento ottenuto nei 3000 metri, la Lollobrigida ha bissato il successo ottenendo un bronzo nella finale della mass start di speed skating. La campionessa, grande tifosa giallorossa, ha rilasciato delle dichiarazioni in zona mista a Casa Italia dove ha parlato proprio della sua amata Roma: "Io a Trigoria a conoscere i giocatori della Roma? Ne sarei davvero contenta. Non penso che abbiano bisogno che insegni loro come rimanere in piedi, ma qualche consiglio sulla preparazione lo posso dare".