Peccenini: “Sul caso Zaniolo dico che Pinto può fare tutto eccetto il ds”

E sul mercato: "Sì mi aspettavo un colpo a centrocampo. Se lo aspettava anche Mourinho"

"È stato gestito tutto molto male e si capisce perfettamente che Tiago Pinto tutto può fare eccetto che il direttore sportivo. Dopo un mercato che non soddisfacente fare queste dichiarazioni fa aumentare lo scontento tra la tifoseria. Un qualsiasi altro DS avrebbe detto che Zaniolo resta per sempre a Roma, poi a magari a giugno lo avrebbe venduto ma questo rientra nelle dinamiche dei direttori sportivi. In un momento delicato come questo è stata una dichiarazione fuori luogo. A Mourinho Zaniolo piace, tutti sono convinti delle sue qualità. Ora il tecnico sta studiando la miglior posizione per lui in campo, per sfruttare il suo potenziale. Trattenerlo alla Roma? Serve proporgli il rinnovo del contratto ora, senza avvicinarsi alla scadenza. Le più grandi d'Europa sono interessate a lui che può diventare un fuoriclasse".