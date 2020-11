Pazzini si ritira, Kumbulla: “Grazie per i tuoi consigli, sono stati fondamentali”

Tra i tifosi della Roma, Giampaolo Pazzini non ha lasciato certo grandi ricordi, vista la doppietta che di fatto tolse lo Scudetto ai giallorossi di Ranieri nella sfida contro la Sampdoria nel 2010. Tutt’altro rapporto c’è però con Marash Kumbulla, fino alla scorsa stagione compagno di squadra dell’attaccante che oggi ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il difensore romanista lo ha celebrato così su Instagram: “Grazie di tutto Pazzo! Grazie per l’aiuto che hai saputo darmi nei tre anni in cui abbiamo giocato insieme. Per un giovane calciatore come me, è stato fondamentale poter crescere seguendo i tuoi consigli: spero di riuscire metterli in pratica sempre. In bocca al lupo per il tuo futuro“.