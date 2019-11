Sollievo Calafiori, niente rottura del crociato: lesione del legamento collaterale – FOTO

Paura e preoccupazione prima, sollievo poi. Si temeva infatti ancora una rottura del crociato dopo l’infortunio di oggi, ma Riccardo Calafiori se l’è cavata ‘solamente’ con una lesione del legamento collaterale. Il difensore giallorosso infatti è uscito dal campo durante il derby tra Lazio e Roma per un infortunio al ginocchio destro. Dopo una scivolata in mezzo al campo, il terzino si è subito fermato e con le mani sul volto ha chiesto l’intervento dello staff medico, che gli ha applicato il ghiaccio. Dopo le urla e il primo soccorso, il giovane è uscito senza l’aiuto della barella ma con quello dei medici e senza poggiare il ginocchio infortunato. Applausi di tutta la tribuna. L’allenatore Alberto De Rossi ha commentato l’accaduto ai microfoni di Roma TV: “Riccardo è andato ora in clinica per sostenere gli esami strumentali, non dovrebbe essere gravissimo, niente di troppo allarmante. Da quello che mi ha detto qualcosa c’è stato ma non da tornare indietro nel tempo. Gli avversari sono stati carini, si sono avvicinati a lui conoscendo la sua storia fatta di sofferenza. Speriamo sia una cosa di pochi giorni e di rivederlo presto in campo”.

ATTESA – Sfortunatissimo Calafiori, che a inizio stagione era rientrato dopo il gravissimo infortunio dell’ottobre 2018 che aveva coinvolti tutti i legamenti, i menischi e la capsula del ginocchio sinistro. Il giovane è arrivato poi a Villa Stuart per eseguire ulteriori accertamenti, che hanno poi evidenziato una lesione collaterale mediale ginocchio destro, quello non operato. Integro invece il crociato. Un sospiro di sollievo per tutto il giovane spogliatoio giallorosso.