Paulo Sousa: “Mourinho è un vincente. Con la Roma sarà una sfida bellissima”

"Ho avuto la possibilità di fare i complimenti a José prima di questa gara, lui è un valore aggiunto per tutti i tecnici portoghesi, ha aperto il mercato europeo e mondiale agli allenatori lusitani. È un vincente, ha vinto in tutti i campionati sapendosi adattare a tutte le circostanze. L'unico ad aver vinto tutte le coppe europee. Per me e per i ragazzi sarà una sfida bellissima".