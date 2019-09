Spinazzola e Pellegrini: “Vittoria per ripartire”. Florenzi: “Riprendiamo la nostra strada” – FOTO

Ci sono buone notizie anche per Pau Lopez al rientro dalla Puglia. Al Via del Mare contro il Lecce non sono solo arrivati i tre punti per la Roma, ma anche il primo clean sheet in campionato dopo che i giallorossi avevano subito gol da Genoa, Lazio, Sassuolo, Bologna e Atalanta. Il portiere ha commentato soddisfatto su Instagram: “È una vittoria importante, torniamo a Roma con tre punti. Andiamo ragazzi”.