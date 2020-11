Pau Lopez: “Vincere oggi un passo importante, ma non chiuderebbe la qualificazione”

A pochi minuti dal match dell’Olimpico tra Roma e Cluj, terza giornata della fase a gironi dell’Europa League, arrivano le parole di Pau Lopez:

PAU LOPEZ A SKY SPORT

Vincere oggi sarebbe un passo avanti importante, ma non sarà facile. Nella prima abbiamo fatto fatica a vincere e nella seconda non ci siamo riusciti.

L’Europa League per te è una opportinità di rilancio?

E’ importante per me giocare, come per tutti i giocatori che non giocano in campionato. E’ importante far vedere all’allenatore che può contare su di noi.

PAU LOPEZ A ROMA TV

Affrontate il Cluj, squadra prima con voi nel girone…

Sarà una partita difficile contro una squadra forte che ha già fatto risultato. Abbiamo faticato a vincere la prima partita e abbiamo pareggiato la seconda, sappiamo che sarà dura oggi.

Cosa manca alla Roma in Europa per rendere come in campionato?

Abbiamo vinto su un campo sintetico la prima, è stato importante. Nella seconda ci è mancato il gol, abbiamo avuto chances ma non siamo riusciti a segnare. Speriamo che chi gioca oggi faccia una grande gara, così da portare a casa tre punti importanti.

Una vittoria oggi chiude la qualificazione?

No, mancano ancora tre partite, dobbiamo aspettare un po’.