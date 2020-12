Pau Lopez: “Sto bene, voglio fare una grande partita”

La Roma vuole tornare a sorridere in campionato. Dopo la sonora sconfitta contro il Napoli e il pareggio di domenica scorsa contro il Sassuolo, ecco la sfida con il Bologna. Queste le parole di Pau Lopez, oggi titolare al posto di Mirante. Queste le sue dichiarazioni:

PAU LOPEZ A ROMA TV

Con quale spirito affronti la partita?

Con viglia di vincere, è una partita importante per noi dopo due partite senza vittoria, ma sapendo che sarà molto difficile.

Come ti senti a livello psicologico?

Per i portieri è importante, sto bene, sono tranquillo con la voglia di fare una grande partita per aiutare la squadra a ottenere tre punti molto importanti.

Partita difficile…

Vogliamo stare nella zona alta della classifica, ci serve vincere ogni partita e dopo due partite di stop sappiamo che questa è una partita chiave per rimanere lì.

PAU LOPEZ A SKY

Come regalo di compleanno cosa vorresti?

Vorrei vincere, sarebbe fondamentale per noi avere tre punti, soprattutto per rimanere nella zona alta della classifica. Sappiamo che sarà una gara difficile, loro hanno tanta qualità davanti.