Pau Lopez: “Spero di recuperare il rispetto dei tifosi dell’Espanyol”

Pau Lopez ha rilasciato un’intervista al programma Vamos in onda sull’emittente spagnola Movistar + e, in un estratto pubblicato sul proprio profilo Twitter, l’estremo difensore della Roma spiega i motivi del suo addio all’Espanyol. Queste le sue parole:

“Non ho mai detto all’Espanyol di non voler rinnovare. Quando mi è arrivata la proposta di rinnovo era ormai troppo tardi. Ho fatto anche un errore, perché non si può dare l’addio nel modo in cui ho fatto dopo tanti anni che sei in un club. E’ vero che non mi pento di aver detto quello che ho detto, ho semplicemente descritto come sono andate le cose. Alla fine non ci ho guadagnato niente, e anzi, ci ho perso. Ho perso l’affetto della gente, il rispetto delle persone… Spero di riuscire a recuperarlo un giorno“.