Pau Lopez si carica: “Continuiamo la preparazione!” – FOTO

Pau Lopez è pronto a mettersi alle spalle la brutta chiusura della scorsa stagione. Dopo il 2-0 inflitto dal Siviglia in Europa League, il portiere spagnolo volta pagina e punta la prima amichevole pre-stagionale contro la Sambenedettese, prevista a Trigoria alle 17.30. “Continuiamo con la prepararazione!”, ha scritto Pau Lopez su Instagram, volenteroso di dare un contributo importante alla squadra la prossima stagione. Difficilmente infatti si riuscirà a trovare una squadra disposta ad offrire 20 milioni per il suo cartellino e quindi cederlo a titolo definitivo. Pau Lopez molto probabilmente verrà scelto come titolare nella sfida odierna, nonostante il recupero di Mirante dal coronavirus.