Pau Lopez: “Non esistono partite facili. Dobbiamo giocare bene dall’inizio alla fine”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Bologna il portiere giallorosso Pau Lopez ha raccontato le sue impressioni. Queste le sue parole:

PAU LOPEZ A ROMA TV

Serve una reazione contro il Bologna, cosa deve fare la Roma per ripartire dopo il Sassuolo?

Serve tutto. Dobbiamo vincere perché abbiamo perso punti importanti contro il Sassuolo. Dobbiamo giocare bene dall’inizio alla fine. Nel secondo tempo contro il Sassuolo abbiamo giocato bene ma non nel primo. Dobbiamo giocare bene dall’inizio alla fine.

Il Bologna gioca bene sia fuori casa che al Dall’Ara. Già all’andata ci ha messo in difficoltà. Cosa aspettate stasera?

Sarà difficile vincere. Lì abbiamo vinto all’ultimo minuto. Non c’è una partita facile in questo campionato, bisognerà essere attenti perché sono troppo importanti questi tre punti per noi.

PAU LOPEZ A SKY

“E’ stata la prima volta che prendevamo quattro gol. Oggi dobbiamo vincere e dobbiamo giocare bene dall’inizio alla fine, come fatto in tante partite”.