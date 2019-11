Pau Lopez, la gioia dell’esordio in nazionale su Instagram: “Che atmosfera!” – FOTO

Momento d’oro per il portiere della Roma Pau Lopez: il numero 13 giallorosso ieri ha fatto il suo esordio ufficiale con la Spagna nella partita vinta dalle Furie Rosse per 7 a 0 contro Malta. L’estremo difensore iberico è riuscito a mantenere la porta inviolata, ricevendo i complimenti dai compagni di squadra e dal ct Moreno. Questa mattina Lopez ha postato una foto sul suo profilo Instagram per ringraziare la sua Nazionale e i tifosi per il loro affetto: “Serata completa. Vittoria, debutto in una partita ufficiale e una grande atmosfera a Cadiz. Grazie per il vostro sostegno.”