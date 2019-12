Di ieri la notizia del fiocco azzurro in casa Pau Lopez. Per il portiere spagnolo si tratta del secondo genito, un maschietto di circa 3,5 chili dato alla luce dalla moglie Andrea Galvez. Tanta la felicità in la nascita di Leo come dimostra anche il post Instagram del portiere della Roma. “La famiglia cresce. Benvenuto” scrive il 13 giallorosso accompagnando il tutto da una foto del piccolo mentre stringe il dito al padre.