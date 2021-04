Pau Lopez: “Il rigore parato ha cambiato la partita. Preso gol evitabile”

La Roma vince contro l’Ajax anche grazie a una super prestazione di Pau Lopez, che ha parato un rigore a Tadic. Ecco le sue parole a fine match.

PAU LOPEZ A SKY

Alla fine quella parata sul rigore è stata la sliding door?

Quella parata ha cambiato le dinamiche della partita, abbiamo fatto molto bene quello che volevamo, abbiamo preso un gol evitabile, ma sono contento per questa vittoria. Non è finita qui, sarà una partita durissima all’Olimpico. Ancora manca tanto.

Avevate fatto preoccupare nella fase difensiva…

E’ una squadra che gioca molto bene e sapevamo che potevano creare occasioni da gol, ma nel primo tempo non ne hanno avute molto. Nel secondo tempo hanno creato qualche occasione in più ma alla fine siamo riusciti a portare a casa un risultato molto buono per come è andata la partita.