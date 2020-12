Pau Lopez festeggia la vittoria col Cagliari: “Chiudiamo l’anno al meglio” – FOTO

“Altra buona vittoria per concludere l’anno nel migliore dei modi. Buon Natale romanisti”. Con queste parole, in un post Instagram, Pau Lopez decide di caricare l’ambiente giallorosso e celebrare la vittoria contro il Cagliari. Lo spagnolo potrebbe tornare tra i pali alla ripresa contro la Sampdoria, fissata per il 3 gennaio. Il problema al flessore destro di Mirante, uscito ieri dal campo claudicante, mette a rischio la sua presenza contro la squadra di Ranieri. Lo spagnolo spera di convincere Fonseca di valere la maglia giallorossa nelle prossime partite che chiuderanno il girone di andata.