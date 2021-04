Pau Lopez, esami alla spalla in Svizzera. Non si esclude l’operazione

Lo spagnolo si farà visitare dalla clinica di St. Moritz per valutare l'entità dell'infortunio

La stagione di Pau Lopez potrebbe essere finita al 28' del primo tempo di Manchester United-Roma, quando su un tiro di Pogba è caduto male e si è procurato una lussazione alla spalla. Lo spagnolo nelle prossime ore - riporta Sky Sport - volerà in Svizzera dove verrà sottoposto a una serie di accertamenti nella Klinik Gut di St. Moritz, con cui il club giallorosso ha sottoscritto una collaborazione nei mesi scorsi. Lì i controlli chiariranno le condizioni effettive di Pau Lopez, che certamente non ci sarà nella gara di ritorno. Anzi, se fosse necessario potrebbe anche sottoporsi a un intervento. Un'opzione che non si può ancora escludere. Ma con la probabile uscita dall'Europa League e un finale di campionato senza grandi stimoli, l'infortunio stavolta peserà un po' di meno.