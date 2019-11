Pau Lopez e Cetin alla serata Airc, il portiere: “Speriamo di vincere questa stagione” – FOTO – VIDEO

L’Associazione italiana Roma Club ha organizzato stasera una cena conviviale presso il Mancini Park Hotel di via di Valleranello. Per la prima squadra erano presenti Pau Lopez e Mert Cetin (che hanno parlato davanti ai tifosi in italiano) e Camelia Ceasar e Lindsey Thomas per quella femminile. Con loro anche Sebino Nela e Manolo Zubiria.

Ecco le parole del portiere giallorosso.

Ho letto che all’inizio dell’anno per venire alla Roma hai fatto anche dei sacrifici economici e questo fa onore e fa capire che tipo di ragazzo è Pau Lopez.

Credo che sia io che la Roma abbiamo fatto uno sforzo per farmi venire qui. Sono molto felice di essere in un club importante come questo. Grazie a tutti per essere venuti qui oggi, per me è un piacere essere con voi. Magari quest’anno vinciamo qualcosa. Grazie a tutti, forza Roma.

Hai la fortuna di avere alle tue spalle la Curva Sud, ai tuoi lati le tribune. Ti senti protetto da questa gente che vi incita?

Certo, giocare all’Olimpico è sempre meglio per noi. I tifosi ci aiutano a vincere le partite. E magari vinciamo anche domenica…

Dopo Pau Lopez è stato il turno di Mert Cetin, che ha strappato un’ovazione dai presenti per aver provato a dire poche parole in italiano: “Buona sera a tutti, sono molto contento di giocare con la Roma. Forza Roma”.