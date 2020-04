Pau Lopez carica: “Ne usciremo, ho tanta voglia di tornare a godermi il calcio” – VIDEO

I giocatori della Roma scalpitano per tornare in campo, come tutti i calciatori e gli appassionati. Una voglia matta anche di normalità, con gli allenamenti che – allo stato attuale – potranno ripartire solo dal 18 maggio. Anche Pau Lopez non vede l’ora, ma attraverso i social ha condiviso un messaggio di carica e speranza: “Spero che siate tutti in buona salute. Sono momenti complicati, ma ne usciremo. Con tanta voglia di tornare alla normalità e di godermi nuovamente il calcio“. Il portiere spagnolo ha intenzione di continuare a dimostrare di valere il grande investimento fatto da Petrachi in estate dopo l’annata negativa firmata da Olsen. L’ex Betis è ripartito dopo l’errore nel derby, ora sta conquistando tutti con il lavoro sul campo.