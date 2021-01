Pau Lopez: “Nel primo tempo qualcosa non era andato, nello spogliatoio l’avevamo capito…”

Nel 2-2 della Roma contro l’Inter c’è anche l’impronta di Pau Lopez. Lo spagnolo è stato decisivo nel primo tempo con una parata su Lukaku e nel secondo su Lautaro Martinez. Ecco le sue parole a fine match.

PAU LOPEZ A ROMA TV

Un peccato. C’è anche un po’ di rammarico per non aver vinto…

Una sensazione molto strana. Abbiamo regalato venti minuti del secondo tempo e la partita è diventata difficile, contro una squadra forte come l’Inter. Volevamo questi tre punti, peccato non essere riusciti a prenderli.

Questa prestazione concede alla Roma la possibilità di lottare con le big del campionato?

Non mi piace parlare di queste cose. Alla fine della stagione vedremo dove saremo. Mancano ancora tante partite per iniziare a parlarne.

Si poteva fare di più?

Nello spogliatoio si percepiva che ci fosse qualcosa che non era andato bene. Pareggiare alla fine è ottimo, ma stavolta non è stato così. Noi volevamo i tre punti e non siamo riusciti a prenderli, anche per colpa di quei 25 minuti nella ripresa.

L’Inter è la squadra che ha fatto più gol da angolo. L’avevate studiato questo dato?

Lo facciamo sempre, è un aspetto che Fonseca aveva sottolineato. Sul gol ti posso dire poco, ne avevamo preso uno su calcio d’angolo anche a Crotone. Dobbiamo vedere cosa c’è da migliorare.