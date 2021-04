Pastore tra la chance col Sassuolo e il Talleres: “Ci sto parlando, a giugno si riapre tutto”

Javier Pastore al Talleres è una pista decisamente concreta e a confermarlo è lo stesso calciatore della Roma. Il ‘Flaco’ ha parlato nuovamente del suo futuro rivelando i contatti frequenti con il presidente Andres Fassi: “Abbiamo parlato molto quest’anno, ha provato di tutto per avermi già a gennaio ma non si è potuto fare niente. La mia situazione con la Roma non è semplicissima. A giugno si riaprirà tutto e allora vedremo cosa succederà con il club giallorosso, visto che mi restano comunque ancora due anni di contratto”.

Ma Pastore conferma in ogni caso che lo scenario è decisamente concreto: “Ci siamo sentiti spesso con Andres, il mio desiderio di tornare c’è sempre ma voglio arrivarci bene, giocando e sentendomi importante – ha detto il numero 27 giallorosso a ‘MundoD’ -. Ora non è il momento giusto, dal momento che è un anno che non scendo in campo e non ho ritmo. Fortunatamente ora mi sento molto bene, dimenticando l’infortunio, ma voglio sentirmi attivo e in condizione per tornare dove voglio giocare, altrimenti tornerei ma senza poter aiutare”. Ora però Pastore ha chiesto una chance a Fonseca già con il Sassuolo, dove potrebbe avere qualche minuto a disposizione.