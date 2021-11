Pastore torna nella capitale con la famiglia. Una giornata tra le vie del centro

Il centrocampista dopo l'addio dato al club giallorosso è tornato della città eterna con moglie e figli

Javier Pastore torna a Roma, questa volta da turista. Dopo l'addio al club giallorosso è rientrato nella capitale insieme alla sua famiglia. Con moglie e figli si è recato alla famosa 'Hosteria da Pietro', concedendosi poi una passeggiata tra le vie del centro città. Il centrocampista attualmente indossa la maglia del club spagnolo Elche. Solo poche settimane fa l'argentino aveva parlato del suo addio alla squadra romana: "Questo cambio di club mi ha fatto bene. Ho passato 3 anni in Italia senza le condizioni per giocare. Ora mi sento benissimo con il gruppo, la squadra e la città. Le persone sono fantastiche. Mi sento bene fisicamente, posso allenarmi tutti i giorni ed essere disponibile per una partita. Avevo perso la fiducia giocando di meno, ma ora mi sto ritrovando. Sono molto felice. Ho lavorato molto”. Parole amare, che lasciano intendere come il divorzio con la società sia stato complicato.