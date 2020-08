Pastore torna a casa: il Flaco in stampelle dopo l’operazione – FOTO

Tempo di tornare a casa per Javier Pastore. Chiara Picone, la moglie del Flaco, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto dell’argentino in relax con il figlio Santiago tra le mura domestiche dopo l’intervento di martedì. Pastore si era sottoposto infatti a un’operazione per risolvere il problema all’anca che lo ha portato a una stagione di grande sofferenza. Intervento che – come si vede chiaramente nell’immagine – sta costringendo il calciatore a utilizzare quantomeno momentaneamente le stampelle. Già ieri il trequartista aveva voluto caricarsi sui social con un messaggio per i suoi tifosi, ribadendo la voglia di tornare a disposizione della Roma al 100% per la prossima stagione.