Pastore si scusa per il brutto gesto di domenica scorsa: “Frutto della tensione”

L'ex centrocampista giallorosso è stato protagonista di un brutto episodio nella partita contro il Barcellona che gli costerà una lunga squalifica

Javier Pastore , è stato protagonista nella scorsa giornata di Liga di un brutto episodio nei confronti dell'arbitro e tramite una storia Instagram si è voluto scusare con tutti i tifosi, con il club e anche con la squadra arbitrale. L'ex Roma non è sceso in campo nel match contro il Barcellona ma dopo un rigore negato alla sua squadra negli ultimi istanti di gara, dalla panchina si è lasciato andare ad una reazione furiosa nei confronti dell'arbitro Hernandez che non è passata inosservata e che gli è costata il cartellino rosso. L'argentino rischia ora una lunga squalifica che macchierà inevitabilmente la sua avventura spagnola, già piuttosto deludente visti gli appena 557 minuti giocati tra campionato e coppe in stagione.

"Vorrei esprimere le mie più sincere scuse per la mia reazione di domenica scorsa nella partita contro il Barcellona. E' stato il frutto della tensione di una partita come quella disputata, nella quale la squadra ha dato tutto per ottenere una vittoria che ci è sfuggita negli ultimi istanti. Durante tutta la mia carriera non sono mai stato protagonista di un episodio così e volevo approfittare di questo spazio per mostrare pubblicamente le mie scuse ai miei compagni, staff tecnico, Club e arbitri, che ho sempre rispettato durante tutta la mia carriera e così sarà sempre. E anche davanti a voi, tifosi dell'Elche, le mie scuse per non poter aiutare la squadra nelle prossime partite, anche se lo farò al massimo giorno per giorno. Mucho Elche!"