Pastore non dimentica la Roma e ricorda il suo primo gol: “Quattro anni”

L'argentino nonostante la brutta avventura in maglia giallorossa non ha dimenticato il club capitolino

L'avventura di Pastore alla Roma non è stata memorabile ma l'ex Palermo non ha dimenticato il club giallorosso e su Twitter ha pubblicato il video del suo primo gol con la maglia della Roma (di tacco) contro l'Atalanta: "Quattro anni". La partita si concluse con un pirotecnico 3-3. Il trequartista non ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi romanisti. L'argentino ha visto poco il campo a causa di tanti problemi fisici e l'anno scorso ha salutato la capitale per trasferirsi in Spagna all'Elche.