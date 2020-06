Pastore in videochiamata per un’ora e mezza con i bimbi delle scuole calcio di Loreto

Javier Pastore si è intrattenuto per più di un’ora e mezza in videochiamata con i ragazzi delle scuole calcio Union Obrera e Estrellas del Sur, due squadre di Loreto (Argentina). El Flaco ha parlato con i bambini sulla piattaforma Zoom, come ha rivelato a “El Liberal” Martin Leguizamon, piccola stella locale: “Abbiamo fatto una lunga chiacchierata, ci ha raccontato la sua esperienza come giocatore internazionale e ci ha chiesto cosa pensiamo noi del calcio. Ci siamo divertiti molto e abbiamo conosciuto un calciatore che ha una grande umiltà”.