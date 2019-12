Pastore: “Il Colosseo è incredibile come la Tour Eiffel” – VIDEO

Dopo lo stop per l’infortunio all’anca che lo sta tenendo fuori dal 23 novembre, Javier Pastore ha rilasciato un’intervista per Telefoot, in cui ha parlato della sua nuova vita a Roma con un passo indietro alla sua avventura al Paris Saint-Germain. Ecco un’anticipazione: “Il Colosseo è come la Tour Eiffel, ci passi accanto tutti i giorni e ogni volta è qualcosa d’incredibile. Dal primo momento a Parigi ho avuto un rapporto molto stretto con i tifosi. Non so se sia riuscito a fare tanto per restituire l’affetto ricevuto”.