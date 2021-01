Pastore festeggia la chiamata di Fonseca: “Grazie a chi mi è stato vicino” – FOTO

La luce in fondo al tunnel dopo mesi difficili. Nella lista dei convocati per il match di stasera tra Roma e Verona figura anche Javier Pastore. Il Flaco, alla prima chiamata stagionale, potrà dunque finalmente dare il proprio contributo dopo i difficili mesi passati a combattere con il delicato infortunio all’anca. Il centrocampista argentino ha affidato ai social tutta la sua gioia per la convocazione: “Dopo l’intervento sono passati 174 giorni per poter tornare in gruppo. Grazie a chi mi è stato vicino”, la sua dedica su Instagram. Pastore è pronto a ricominciare, la Roma ora aspetta a che un segnale concreto sul campo.