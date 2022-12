Pastore: “Non ero all’altezza a Roma. Di Francesco andò contro la squadra in un derby”

L'ex giallorosso Javier Pastore ha rilasciato un'intervista a goal.com. Il calciatore argentino ha raccontato che la sua esperienza nella capitale non è andata come avrebbe voluto. Ma non cambia idea sul trasferimento in giallorosso: "Lo rifarei. Roma è una piazza straordinaria per giocare a calcio, non solo per la squadra ma anche per i tifosi, è unica. Sportivamente non sono purtroppo stato all'altezza, ho avuto problemi fisici e il primo anno con Di Francesco non c'è stato il feeling che avrei voluto. In mezzo c'è stato anche un cambio di proprietà. Tanti tasselli che non sono andati al loro posto. Ma non rimpiango nulla, sono stato 3 anni in una città bellissima con dei tifosi che mi hanno trattato meravigliosamente. Anche se sui social poteva sembrare il contrario, quando andavo in giro per la città ho sentito sempre l'affetto e il calore delle persone. Sono deluso da quello che ho fatto perché i tifosi meritavano di più".