Pastore, botta all’anca in allenamento: non convocato per Roma-Brescia

Javier Pastore salta il Brescia. Il trequartista argentino dopo aver lavorato a parte tutta la settimana, anche oggi si è allenato individualmente per una botta all’anca che costringe Fonseca a escluderlo dalla lista dei convocati per la partita di domani alle 15. L’ufficialità è arrivata proprio dal tecnico portoghese in conferenza stampa: “Pastore in questi giorni ha avuto una contusione all’anca e oggi con i medici abbiamo deciso che non è pronto per questa partita, sarà pronto per la prossima. Non sarà convocato”. Non ci sarà neanche Antonio Mirante, vittima di una flebite post traumatica. Con la prima squadra di è allenato infatti Cardinali, che verrà convocato per domani dopo aver saltato il derby della Primavera.