Passi in avanti per Wijnaldum: saluta la palestra dove ha lavorato in questi giorni

"Grazie per avermi ospitato" questo il ringraziamento di Wijnaldum alla palestra The Kamani Club dove in questi giorni il giocatore della Roma si è allenato. Scalpita Gini, per tornare a disposizione di Mourinho il prima possibile. Esercizi di riabilitazione senza sosta, ma ancora più di un mese per tornare ad allenarsi con il gruppo e sperare di riaffacciarsi in campo per fine gennaio. "Tornerò più forte di prima" aveva detto qualche giorno fa in un'intervista rilasciata a Espn. Adesso con lo stop per il Mondiale alle porte ormai il focus del centrocampista è solo giallorosso.