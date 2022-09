Pasqual: “L’Empoli non dovrà far ragionare Dybala e Abraham, spaccano le partite”

La Roma deve rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, entrambe molto pesanti a prescindere dal risultato. Domani sera i giallorossi saranno di scena a Empoli contro la squadra di Zanetti reduce da quattro pareggi di fila. L'ex giocatore azzurro Manuel Pasqual , oggi commentatore per Dazn, ha parlato del match al Castellani partendo però dal 4-0 subito dalla Roma con l'Udinese: "Prima di tutto c’è stata una differenza di impatto fisico sulla partita , di idee chiare da parte dell’Udinese su che tipo di gioco esprimere in base all’avversario che aveva davanti", ha detto a 'La Nazione'.

Crede nell’impresa dell’Empoli domani sera al Castellani? "La maturità di una formazione passa da grandi partite contro top club come la Roma, anche se arriva da due sconfitte consecutive, fra campionato e coppa. Servirà l’intelligenza tattica dei giocatori in campo e la lettura dei movimenti. Dovranno mettere in difficoltà la Roma, impedendogli di creare gioco nell’uno contro uno e di sfruttare la velocità di Abraham. Poi la la vera impresa finale degli azzurri sarebbe salvarsi in serie A per il secondo anno consecutivo".