Partnership Roma-Nigeria, Pallotta riceve la maglia delle Super Eagles: “Grande collaborazione” – FOTO

La Roma ha annunciato oggi la collaborazione con la Federazione calcistica della Nigeria. Tra gli obiettivi anche quello di portare i giallorossi a giocare un’amichevole nella nazione africana. Il presidente romanista Jim Pallotta ha ricevuto la maglia delle Super Eagles in regalo e ha ringraziato la Federazione con un post su Twitter: “Al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione della Federazione Nigeriana, grazie mille per la maglia. Non vedo l’ora di lavorare insieme per una grande partnership”.