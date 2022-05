‘Partita per la pace’, anche Mourinho al match benefico del 10 ottobre all’Olimpico

L'allenatore della Roma sarà una delle tante stelle dell'evento organizzato e che sarà in memoria di Maradona

Ci sarà anche José Mourinho alla 'Partita per la pace' che si giocherà il prossimo 10 ottobre all'Olimpico. Come spiega 'LaPresse', il match benefico ha come messaggio quello di chiedere la fine del conflitto in Ucraina. Un evento che sarà in memoria di Diego Armando Maradona e che prevede la presenza di tante stelle del calcio come Lionel Messi, Gigi Buffon, Ivan Rakitic, Luis Suarez e Angel Di Maria. Con loro, appunto, ci sarà anche José Mourinho, allenatore della Roma ormai padrone di casa.