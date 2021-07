Parte il Magic Campionato 2021-2022, il prestigioso fanta-torneo di Gazzetta

In palio un montepremi di 260mila euro e la possibilità di diventare il fantallenatore più famoso d’Italia

I premi in palio saranno più di mille per un valore complessivo di 260mila euro e al miglior fantacalcista d’Italia verrà assegnata una Jaguar E-pace. Tantissime le possibilità di vincere i premi grazie al torneo di apertura e di chiusura, ai nove tornei mensili, alla Coppa Gazzetta che premierà tutti i 500 fantallenatori vincitori dei gironi eliminatori e a Magic Mister che premierà il fantallenatore che riuscirà a superare la squadra della redazione Gazzetta. La grande novità sarà la classifica di giornata che, con un ricco montepremi, permetterà di vincere oltre 2.500 euro per ogni singolo turno di gioco e fino 1000 euro di buoni Amazon a tutte le squadre che raggiungeranno almeno 100 punti. Attraverso il sito GiocaconMagic.it, si potranno attivare due differenti abbonamenti: il pacchetto FULL, al prezzo di 24,99€, che consente di creare e gestire una squadra per magic Campionato, una per magic Mister e in regalo un abbonamento di 7 giorni alla digital edition di Gazzetta. Il pacchetto PRO, al prezzo di 49,99€, che consente di creare e gestire tre squadre per magic Campionato, tre per magic Mister e in regalo un abbonamento di 30 giorni alla digital edition di Gazzetta. I due abbonamenti includono l’accesso all’area premium di Magic contenente consigli, statistiche e la lista quotazioni, il libro Magic in formato digitale e la partecipazione ai giochi-concorsi. Per entrambi i pacchetti sarà incluso un anno di abbonamento a G+, l’offerta premium di gazzetta.it che consente di accedere a notizie esclusive, rubriche ad hoc, interviste e le pagelle della redazione in anticipo rispetto all’uscita del giornale in edicola.