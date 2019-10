Parma, trauma distorsivo alla caviglia per Inglese: in dubbio per la sfida con la Roma

Gli infortuni non arrivano solo in casa Roma. Ieri, durante Parma-Genoa, Roberto Inglese è stato costretto uscire al 12′ del primo tempo. Come scrive il club giallo blu: “Il calciatore si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con lesione della sindesmosi tibio-peroneale. Necessita di due settimane di immobilizzazione e successiva riabilitazione”. Dunque è in dubbio per la sfida con la Roma in programma il 10 novembre al Tardini.