Parma, si ferma Karamoh: lesione al legamento collaterale del ginocchio

Si ferma Yann Karamoh. Come riportato dal sito ufficiale del Parma, l’esterno francese è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici in seguito al trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, evidenziando una lesione al legamento collaterale laterale, e nella giornata di domani verrà eseguito un consulto specialistico. Perdita notevole dunque per D’Aversa, che dovrà fare a meno dell’ex Inter per la sfida casalinga di domenica contro la Roma (fischio d’inizio previsto per le 18:00). Rimangono incerte anche le condizoni di Roberto Inglese, sottoposto a terapie iniziali. Il prossimo controllo è fissato tra 3 settimane.