Il rischio non ha pagato. Leonardo Spinazzola si è fermato nuovamente al 24′ di Parma-Roma per un infortunio muscolare e ha lasciato il campo a Santon. Dopo l’affaticamento accusato negli scorsi giorni all’adduttore sinistro che lo ha tenuto out contro il Borussia, il terzino giallorosso ha avvertito un fastidio al flessore destro. L’esterno ex Juve non risponderà, dunque, alla convocazione della Nazionale e nelle prossime 48 ore si sottoporrà agli accertamenti.