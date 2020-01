La Roma vince a Parma per 2-0 e centra l’obiettivo dei quarti di finale di Coppa Italia. A trascinare i giallorossi alla vittoria ci ha pensato Lorenzo Pellegrini: il numero 7 di Fonseca ha segnato al 49° e al 76° su calcio di rigore. Quella di questa sera è la prima doppietta con la maglia della Roma per Lorenzo Pellegrini, come riporta Opta. La Roma ora incontrerà la Juventus ai quarti di finale all’Allianz Stadium il prossimo 22 gennaio.