Parma-Roma, le probabili formazioni: torna Cristante, davanti Under e Kalinic – LIVE

PARMA – Riparte la Coppa Italia e in casa Roma l’obiettivo è cancellare la figuraccia della passata stagione con la Fiorentina. Il percorso dei giallorossi, però, comincia in trasferta e agli ottavi incontra il Parma di D’Aversa, che in campionato ha già battuto Dzeko e compagni 2-0. La vincente affronterà la Juventus in semifinale mercoledì 22 gennaio alle 20.45. Fonseca non vuole altre delusioni dopo le due sconfitte con Torino e Juve e per questo fa pochissimo turnover. In porta c’è Pau Lopez, la difesa è quella titolare con Florenzi, Smalling, Mancini e Kolarov. In mediana torna dal primo minuto Cristante, che ha già messo minuti nelle gambe proprio contro la squadra di Sarri domenica. Con lui c’è Diawara, turno di riposo per Veretout. Sulla trequarti Under a destra, Pellegrini al centro e Perotti a sinistra. Davanti tocca a Nikola Kalinic vista la squalifica di Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Sprocati.

A disp.: Sepe, Alastra, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Brugman, Hernani, Siligardi, Kucka, Cornelius.

All.: Roberto D’Aversa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

A disp.: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Juan Jesus, Cetin, Santon, Veretout, Kluivert.

All: Paulo Fonseca.

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Bresmes – Baccini

IV Uomo: Volpi

Var: Sacchi

AVar: Galetto

LIVE

Ore 19.35 – La squadra ha lasciato l’albergo di Parma per raggiungere il Tardini. Florenzi e Fonseca si sono fermati per foto e autografi con i tifosi.