Parma-Roma, la moviola: corretto assegnare rigore su Rensch, manca quello su Mancini

Episodi dubbi, cartellini e casi Var del match del Tardini

Redazione 10 maggio 2026 (modifica il 10 maggio 2026 | 20:03)

La Roma torna in campo al Tardini contro il Parma per il match della 36a giornata di campionato. Una sfida fondamentale per i giallorossi, che devono rispondere ai successi di Juventus e Como. Ad arbitrare il match Daniele Chiffi della sezione di Padova, con Bahri e Vecchi assistenti; il IV Uomo sarà Maresca. Al Var c'è Mazzoleni, Avar Paganessi.

Parma-Roma, la moviola: — 90+6' - Grandi proteste da parte della Roma per un contatto tra Rensch e Britschgi sul cross dalla destra di Dybala: l'arbitro Chiffi fischia fallo in attacco, ma è necessario il check del Var perché l'episodio appare a dir poco dubbio. E dopo il check cambia la decisione di Chiffi: calcio di rigore per la Roma! "A seguito di revisione, il calciatore numero 27 del Parma trattiene un avversario in area di rigore. Decisione finale: calcio di rigore e ammonizione", l'annuncio del direttore di gara. "La trattenuta più importante è quella del difensore del Parma, quella di Rensch è marginale", la spiegazione di Luca Marelli a Dazn. Secondo giallo e conseguente espulsione per Britschgi.

90+4' - Giusto convalidare la rete del 2-2 siglata da Rensch. "Corretto concedere la rete perché anche se fosse stato braccio, quello di Mancini, non c’è immediatezza perché non è Mancini a fare gol", l'analisi di Luca Marelli a Dazn.

76' - Terzo ammonito per i padroni di casa: giallo anche per Britschgi dopo un fallo su Venturino.

65' - Giallo anche per Troilo, che ha fermato fallosamente Malen.

56' - Annullato il gol del 2-1 del Parma: sul corner che porta al colpo di testa vincente di Pellegrino, infatti, Troilo è in posizione di fuorigioco e interviene attivamente sul gioco impattando sulla visuale di Svilar. Giusto annullare la rete, come spiegato anche da Luca Marelli su Dazn.

48' - Ammonito Strefezza: l'attaccante del Parma, dopo aver siglato il gol dell'1-1, si era tolto la maglietta.

13' - Mancini a terra in area su invenzione di Dybala dopo un contatto a gamba alta con Valenti: difficile definire chi vada a colpire per primo la palla alzata dal centrale giallorosso. Chiffi non viene richiamato al Var dopo un silent-check, questa volta più lungo. Di seguito il commento di Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn: "Episodio complesso. C’è stato un colpo al tendine ma Valenti ha toccato il pallone. Non è un episodio facile. Valenti ha toccato il pallone e non solo la gamba di Mancini ma è vero che la gamba di Mancini è sopra e c’è stato un colpo".

9' - Roma in gol con il solito Malen, bravissimo a scavalcare Suzuki sul lancio lungo di Mancini e a depositare in rete: c'era però fuorigioco dell'olandese a inizio azione.

6' - Contatto nell'area di rigore del Parma tra Dybala e Circati, l'arbitro Chiffi fa ampi cenni di proseguire: il difensore di casa sembra intervenire con le mani in un 'corpo a corpo' più che sulla parte bassa dell'avversario, quasi spingendo la Joya. Il numero 21 va a terra, ma per il direttore di gara non c'è nulla: l'impressione è che si tratti di un intervento rude ma regolare. Silent-check del Var molto veloce, si può proseguire.