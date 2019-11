Parma-Roma, insulti alla la mamma di Zaniolo: Francesca reagisce sui social – FOTO

In queste ultime settimane nel calcio italiano sono tornati al centro delle cronache cori, e in alcune squalifiche, per cause discriminatorie, sia razziali che territoriali. Oggi a Parma, dalla curva dei tifosi gialloblù sono arrivati insulti nei confronti della mamma di Nicolò Zaniolo, così come era già accaduto pochi giorni fa nella Curva Nord dell’Olimpico laziale. Sui social in tanti hanno commentato le decisioni del Giudice Sportivo in tema di discriminazione territoriale e razziale, recriminando la non punibilità dei cori come ‘La mamma di Zaniolo è una p****na’. “Non ha meno dignità dei napoletani e di Balotelli”, uno dei messaggi condivisi. Una posizione condivisa in pieno dalla stessa Francesca Costa: “La penso esattamente come te”, ha scritto la mamma del centrocampista della Roma su Instagram.