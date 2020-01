Nikola Kalinic questa sera guiderà l’attacco della Roma in Coppa Italia nella trasferta del ‘Tardini’ contro il Parma. La speranza del centravanti croato è quella di ritrovare il gol: esattamente un anno fa, Kalinic aprì le marcature per l’Atletico Madrid nella gara di Copa del Rey contro il Girona. Come riporta agipronews, Stanleybet.it quota il gol del centravanti croato a 2.75, mentre le marcature di Kolarov e Inglese sono a 2.20.