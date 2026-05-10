Parma-Roma, El Shaarawy non va neanche in panchina: il motivo

L'attaccante giallorosso non era al meglio, ma è stato convocato: andrà in tribuna

La Roma tra pochi minuti si gioca una fetta enorme del suo campionato, in casa di un Parma già salvo ma insidioso perché in un momento piuttosto positivo di forma. Gasperini ha ritrovato quasi tutti gli elementi, con Dybala che torna dal 1'. Panchina quindi abbastanza fornita per il tecnico, che però non avrà a disposizione Stephan El Shaarawy, già non al top della forma e neanche in panchina. Il classe '92 è convocato, ma si accomoderà in tribuna per una noia muscolare all'adduttore.