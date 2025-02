Parma-Roma, arbitra Chiffi: ultimo precedente favorevole, per Mou fu il “peggiore”

La Lega Serie A ha diramato le designazioni arbitrali per la 25a giornata di campionato. A dirigere Parma-Roma, in programma domenica 16 febbraio alle 18:30 al Tardini, sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova. Assistenti Del Giovane e Rossi, quarto uomo Perenzoni. Al Var c’è Sozza, coadiuvato all’Avar da Abisso. Sono ben 10 i precedenti con i giallorossi per Chiffi, con uno score molto equilibrato: cinque vittorie, quattro sconfitte e un pareggio. L'ultimo precedente è positivo: il successo del 7 dicembre scorso all'Olimpico contro il Lecce per 4-1. Nella stagione 2022-23, però, il fischietto veneto arbitrò la trasferta contro il Monza (1-1 il finale) e l'allora allenatore giallorosso Mourinho si rese protagonista di una furiosa lite con il direttore di gara a seguito di un cartellino rosso estratto ai danni di Celik e ritenuto eccessivo dallo Special One. L'episodio costò 10 giorni di squalifica al tecnico portoghese, che definì Chiffi "il peggior arbitro mai incontrato in carriera".