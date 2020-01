Parma, Inglese rientra parzialmente in gruppo e punta la Roma. Terapie per Gervinho

Per la Roma i primi giorni del 2020 saranno già pieni di partite decisive. Il 5 la ripresa contro il Torino, poi la sfida alla Juventus la domenica successiva e il 16 gennaio gli ottavi di Coppa Italia con il Parma in gara secca. I ducali, intanto, sperano di presentarsi all’Olimpico con un Roberto Inglese in più. Ieri la squadra di D’Aversa si è allenata a Collecchio tra lavori di prevenzione ed esercizi di forza funzionale e frequenza, concludendo poi con un lavoro tattico. L’infortunato Inglese – come riporta il sito ufficiale gialloblù – ha lavorato parzialmente con i compagni mentre Cornelius ha lavorato a parte. Terapie per Gervinho (che ha riportato una lesione di 1° grado al bicipite femorale sinistro) e Yann Karamoh. Oggi il Parma tornerà al lavoro alle 15, come la Roma, con una seduta a porte chiuse. D’Aversa spera di riavere a disposizione Inglese, che a questo punto cercherà di strappare una convocazione già per il match con l’Atalanta, al più tardi contro il Lecce la settimana successiva.