Parma, Grassi: “Partita difficile contro la Roma. E’ una delle squadre più forti”

Al termine di Lecce-Parma, match vinto per 2-0 dai ducali, il centrocampista Alberto Grassi si è fermato in mix zone per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Queste le sue parole:

Cosa non ha funzionato nel primo tempo?

Il Lecce gioca molto bene. Abbiamo iniziato un po’ così, poi siamo stati bravi nel secondo tempo.

Siete partiti col 4-2-3-1.

Il mister l’ha preparata nel migliore dei modi, noi siamo stati bravi a mettere in pratica le sue idee.

Siete a -1 dalla zona Europa. Si può pensare ad un altro campionato?

Visto come è andata l’anno scorso, prima raggiungiamo la salvezza e poi si vedrà…

Qual è il bilancio finale del girone d’andata?

Positivo, sicuramente. Far meglio di così era impossibile.

Quanto tenete alla Coppa Italia?

Tanto. È importante anche per dare minutaggio a chi gioca poco.

Che Roma troverete di fronte?

È una delle squadre più forti del campionato, sarà una partita molto difficile.

Che cosa chiedi al girone di ritorno?

Non chiedo più niente: quando chiedo, poi va a finire male (ride, ndr). Sto zitto che è meglio.