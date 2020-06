Parma, Faggiano: “Non sono mai stato vicino alla Roma”

Il diesse del Parma Daniele Faggiano è intervenuto a Sky Sport nell’immediato pre partita della sfida tra i ducali e l’Inter di Antonio Conte. Queste le sue parole riguardanti le voci di mercato che lo volevano vicino a sbarcare nella Capitale per abbracciare il progetto tecnico dei giallorossi: “Quanto sono stato vicino alla Roma? Non sono mai stato vicino alla Roma, a Parma mi trovo bene, la città vuole bene a me, al mister e alla squadra. C’è un clima positivo“. Faggiano era stato indicato anche come possibile sostituto di Piero Ausilio per quanto riguarda il ruolo di diesse dell’Inter, vista la volontà di Conte di portarlo a Milano.